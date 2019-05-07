، المطلق: لا دليل يرقى أننا نمنع بيع القطط .. السنور المذكور في الحديث هو الوحشي البري ،

- 1/2
- 2/2
قال عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إنه لا يرى دليلاً يرقى لمنع بيع القطط، مشيرًا إلى أن السنور المذكور في الحديث هو السنور الوحشي البري.
وقال أمس في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى عن حكم بيع القطط؟ عندنا في حديث عن النبي ﷺ نهى عن بيع السنور وهو القط والصحيح أن هذا في المتوحش.
أضاف: وأما التي في البيوت هذه فإذا الإنسان مربيها ومنظفها وقام عليها ببعض التحسينات ويريد أن يبيعها، أنا ما أشوف فيه دليل يرقى أننا نمنع بيعها، لأن السنور المذكور في الحديث هو السنور الوحشي البري، أما هذه القطط فهي معروفة وتسمى "القطّة" وثبتت في الأحاديث أن النبي ﷺ قال "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَات"ِ.
وأشار "المطلق" أيضًا إلى جواز التخلص منها ولا إثم عليه حتى لو أخرجها من البيت.
واستدرك: لكن المشكلة لو أخرجها تعود، حديثنا كثير من الناس أنه قام بإخراج القطة أكثر من 30 كلم وفوجئ بعد شهرين إلا وهي تطرق الباب ففيها عقل وإحساس وتعلم أين ذهبت وأين صاحبها الذي ألفته وأين بيته؟
المطلق: لا دليل يرقى أننا نمنع بيع القطط .. السنور المذكور في الحديث هو الوحشي البريعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-05-07
قال عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إنه لا يرى دليلاً يرقى لمنع بيع القطط، مشيرًا إلى أن السنور المذكور في الحديث هو السنور الوحشي البري.
وقال أمس في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى عن حكم بيع القطط؟ عندنا في حديث عن النبي ﷺ نهى عن بيع السنور وهو القط والصحيح أن هذا في المتوحش.
أضاف: وأما التي في البيوت هذه فإذا الإنسان مربيها ومنظفها وقام عليها ببعض التحسينات ويريد أن يبيعها، أنا ما أشوف فيه دليل يرقى أننا نمنع بيعها، لأن السنور المذكور في الحديث هو السنور الوحشي البري، أما هذه القطط فهي معروفة وتسمى "القطّة" وثبتت في الأحاديث أن النبي ﷺ قال "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَات"ِ.
وأشار "المطلق" أيضًا إلى جواز التخلص منها ولا إثم عليه حتى لو أخرجها من البيت.
واستدرك: لكن المشكلة لو أخرجها تعود، حديثنا كثير من الناس أنه قام بإخراج القطة أكثر من 30 كلم وفوجئ بعد شهرين إلا وهي تطرق الباب ففيها عقل وإحساس وتعلم أين ذهبت وأين صاحبها الذي ألفته وأين بيته؟
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
02:02 AM
أجاز التخلص منها ولا إثم على الفاعل حتى لو أخرجها من البيت
قال عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إنه لا يرى دليلاً يرقى لمنع بيع القطط، مشيرًا إلى أن السنور المذكور في الحديث هو السنور الوحشي البري.
وقال أمس في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى عن حكم بيع القطط؟ عندنا في حديث عن النبي ﷺ نهى عن بيع السنور وهو القط والصحيح أن هذا في المتوحش.
أضاف: وأما التي في البيوت هذه فإذا الإنسان مربيها ومنظفها وقام عليها ببعض التحسينات ويريد أن يبيعها، أنا ما أشوف فيه دليل يرقى أننا نمنع بيعها، لأن السنور المذكور في الحديث هو السنور الوحشي البري، أما هذه القطط فهي معروفة وتسمى "القطّة" وثبتت في الأحاديث أن النبي ﷺ قال "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَات"ِ.
وأشار "المطلق" أيضًا إلى جواز التخلص منها ولا إثم عليه حتى لو أخرجها من البيت.
واستدرك: لكن المشكلة لو أخرجها تعود، حديثنا كثير من الناس أنه قام بإخراج القطة أكثر من 30 كلم وفوجئ بعد شهرين إلا وهي تطرق الباب ففيها عقل وإحساس وتعلم أين ذهبت وأين صاحبها الذي ألفته وأين بيته؟
، المطلق: لا دليل يرقى أننا نمنع بيع القطط .. السنور المذكور في الحديث هو الوحشي البري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر المطلق: لا دليل يرقى أننا نمنع بيع القطط .. السنور المذكور في الحديث هو الوحشي البري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.