، المطلق: لا دليل يرقى أننا نمنع بيع القطط .. السنور المذكور في الحديث هو الوحشي البري ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجاز التخلص منها ولا إثم على الفاعل حتى لو أخرجها من البيت

قال عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إنه لا يرى دليلاً يرقى لمنع بيع القطط، مشيرًا إلى أن السنور المذكور في الحديث هو السنور الوحشي البري.

وقال أمس في برنامج فتاوى على القناة السعودية الأولى عن حكم بيع القطط؟ عندنا في حديث عن النبي ﷺ نهى عن بيع السنور وهو القط والصحيح أن هذا في المتوحش.

أضاف: وأما التي في البيوت هذه فإذا الإنسان مربيها ومنظفها وقام عليها ببعض التحسينات ويريد أن يبيعها، أنا ما أشوف فيه دليل يرقى أننا نمنع بيعها، لأن السنور المذكور في الحديث هو السنور الوحشي البري، أما هذه القطط فهي معروفة وتسمى "القطّة" وثبتت في الأحاديث أن النبي ﷺ قال "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَات"ِ.

وأشار "المطلق" أيضًا إلى جواز التخلص منها ولا إثم عليه حتى لو أخرجها من البيت.

واستدرك: لكن المشكلة لو أخرجها تعود، حديثنا كثير من الناس أنه قام بإخراج القطة أكثر من 30 كلم وفوجئ بعد شهرين إلا وهي تطرق الباب ففيها عقل وإحساس وتعلم أين ذهبت وأين صاحبها الذي ألفته وأين بيته؟