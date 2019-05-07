، زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب قبالة سواحل بابوازيا - غينيا الجديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم ترد حتى الآن أنباء عن خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال، بلغت قوته على مقياس ريختر 7.2 درجة، أمس قبالة سواحل بابوازيا - غينيا الجديدة، الدولة الواقعة على حزام النار في المحيط الهادئ.

وأفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي بأن مركز الزلزال وقع على بُعد 260 كلم شمال العاصمة بورت مورسبي بعمق 126 كلم، واستبعد أي خطر لحدوث أمواج مد عالٍ (تسونامي) من جرائه.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.