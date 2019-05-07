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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل ، قرارًا بتكليف المهندس مطلق بن فرحان السبيعي رئيسًا لبلدية مركز ظلم.
فيما ثمّن "السبيعي" لأمين محافظة الطائف الثقة التي منحها له؛ مؤكدًا حرصه على البذل والعطاء لخدمة الوطن والمواطنين، والعمل على تطوير المرافق الخدمية بالمركز، وتوفير كل ما يحتاج إليه السكان من خدمات ومشروعات بالمنطقة.
"السبيعي" يباشر عمله رئيسًا لبلدية ظلمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-07
أصدر أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل ، قرارًا بتكليف المهندس مطلق بن فرحان السبيعي رئيسًا لبلدية مركز ظلم.
فيما ثمّن "السبيعي" لأمين محافظة الطائف الثقة التي منحها له؛ مؤكدًا حرصه على البذل والعطاء لخدمة الوطن والمواطنين، والعمل على تطوير المرافق الخدمية بالمركز، وتوفير كل ما يحتاج إليه السكان من خدمات ومشروعات بالمنطقة.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
01:59 AM
أصدر أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل ، قرارًا بتكليف المهندس مطلق بن فرحان السبيعي رئيسًا لبلدية مركز ظلم.
فيما ثمّن "السبيعي" لأمين محافظة الطائف الثقة التي منحها له؛ مؤكدًا حرصه على البذل والعطاء لخدمة الوطن والمواطنين، والعمل على تطوير المرافق الخدمية بالمركز، وتوفير كل ما يحتاج إليه السكان من خدمات ومشروعات بالمنطقة.
، "السبيعي" يباشر عمله رئيسًا لبلدية ظلم ،
المصدر : الخليج 365
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