، "السبيعي" يباشر عمله رئيسًا لبلدية ظلم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل ، قرارًا بتكليف المهندس مطلق بن فرحان السبيعي رئيسًا لبلدية مركز ظلم.

فيما ثمّن "السبيعي" لأمين محافظة الطائف الثقة التي منحها له؛ مؤكدًا حرصه على البذل والعطاء لخدمة الوطن والمواطنين، والعمل على تطوير المرافق الخدمية بالمركز، وتوفير كل ما يحتاج إليه السكان من خدمات ومشروعات بالمنطقة.