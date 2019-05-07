، شاهد.. مدني الرياض يبدأ في تنفيذ خطة رمضان للسلامة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض وضمن منظومة عملها الأمنية في تنفيذ خطة السلامة في شهر رمضان المبارك في مدينة الرياض والمحافظات التابعة والتي تستمر خلال الشهر الكريم نظرًا لنشاط الحركة التجارية في جميع المواقع التجارية ونشاط الحركة على الطرق السريعة وغيرها وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية من المخاطر المحتملة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات ولتفادي حدوث الحرائق.

حيث يتم تطبيق خطة خاصة لشهر رمضان المبارك وتشمل خطة مدينة الرياض على تكثيف دوريات السلامة في الفترة المسائية مع أدائها عملها على أكمل وجه في الفترة الصباحية، وذلك بتوزيع عددٍ من دوريات السلامة خلال أوقات الذروة للاستفادة منها في التوعية وإزالة كل ما فيه خطورة بشكل سريع وتشمل الخطة أيضًا استحداث مواقع للفرق الميدانية شاملة فرق الإطفاء والإخلاء والإنقاذ في الأماكن التي تشهد كثافة عالية مثل الأسواق والطرق السريعة والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع الفرق الدائمة ويكون مهام تلك الفرق التدخل السريع لمواجهة أي طارئ، وقد تم تجهيزها بالمعدات الفنية الحديثة اللازمة.

‏‫صرّح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي.

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