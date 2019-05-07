“التعليم” تدعو المعلمين المنقولين لإخلاء الطرف عبر نظام “فارس” تفادياً...

تلقى المعلمون والمعلمات المنقولين في حركة النقل الخارجي رسالة نصية عبر جوالاتهم من نظام “فارس” التابع لوزارة التعليم، هنأتهم فيها الوزارة بالنقل وطلبت منهم تسجيل الدخول إلى النظام وتقديم إخلاء طرف. وبحسب ما ورد في الرسالة، فإن تقديم إخلاء الطرف يجب أن يكون خلال 15 يوماً من تاريخ 30 شعبان 1440، وذلك تفادياً لإيقاف الراتب.

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