حساب المواطن يعلن عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

أعلن حساب المواطن، اليوم الإثنين، عن مواعيد عمل مراكز الاتصال الموحد، والذي يختص في تلقي استفسارات وتساؤلات المواطنين والإجابة عليها.

وأوضح حساب المواطن؛ تزامنًا مع أول أيام رمضان، أن ساعات العمل تبدأ من 10:00 صباحًا إلى 3:00عصرًا، ومن 8 مساءً إلى الواحدة صباحًا.

ودعا حساب المواطن من يرغب في التسجيل بالبرنامج إلى زيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

على جانب أخر كان أعلن حساب المواطن أنه سيتم إيداع الدفعة التالية من الدعم في حساب المواطنين يوم التاسع من شهر مايو الجاري.