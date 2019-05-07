نشر تركي حميدان التركي نجل السجين السعودي بالولايات المتحدة الأمريكية حميدان التركي، مقطعا صوتيا لوالده يهنئ فيه المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك، مطالباً بالدعاء له أن يفك أسره.
وقال التركي في المقطع الذي نشره نجله عبر حسابه في “تويتر”: “مبارك عليكم شهر رمضان المبارك، أرجو من الله أن تذكروا أخاكم في دعائكم، وأسأل الله أن ييسر أمري وأمركم ويجمع شملي وشملكم، وأن يفك اسري وألا يحرمني من رؤية والدتي وزوجتي وذريتي وأحبتي”. يُذكر أن التركي ستعقد له غداً الثلاثاء لجنة للنظر في الإفراج المشروط، ومن المنتظر أن تتخذ قراراً من 3؛ إما قبول طلب الإفراج، أو رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة، والخيار الثالث هو رفض الطلب نهائياً واستكمال مدة المحكومية كاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل جلسة الإفراج المشروط.. مقطع صوتي لحميدان التركي يطالب فيه بالدعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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