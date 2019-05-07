ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيسين العراقي والفلسطيني

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس برهم صالح، رئيس جمهورية العراق، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره للرئيس العراقي، على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة، سائلًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات.

كما تلقى ولي العهد، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وعبَّر الأمير محمد بن سلمان، عن شكره وتقديره للرئيس الفلسطيني، على مشاعره الأخوية الصادقة، سائلًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.