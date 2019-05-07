السعودية اليوم / زلزال بقوة 7,2 درجات يضرب قبالة سواحل بابوازيا-غينيا الجديدة



كاراكاس 1 رمضان 1440 هـ الموافق 6 مايو 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته على مقياس ريختر 7,2 درجات اليوم قبالة سواحل بابوازيا-غينيا الجديدة الدولة الواقعة على حزام النار في المحيط الهادئ .

وأفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أنّ مركز الزلزال وقع على بعد 260 كلم شمال العاصمة بورت مورسبي بعمق 126 كلم، واستبعدا أي خطر لحدوث أمواج مدّ عال (تسونامي) من جرّائه.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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