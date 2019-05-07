انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرّف على ساعات صيام المسلمين حول العالم.. أقصرها وأطولها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 7 مايو 2019 12:52 صباحاً - لا تتشابه عدد ساعات الصيام بين دولة وأخرى في العالم خلال أيام شهر رمضان المبارك، حيث يبلغ متوسط الصيام في اليوم ما يقارب 15 ساعة في بعض البلدان بالمنطقة العربية، في الوقت الذي تتجاوز فيه ساعات الصيام في الكثير من دول قارة أوروبا إلى أكثر من 20 ساعة.

صيام قصير

لعل المسلمون الذين يقيمون في بعض دول القارة الأمريكية (الأرجنتين) أو في الطرف المقابل حيث أستراليا، لن يشعروا كثيراً بالعطش والجوع في نهار رمضان، فأقصر ساعات الصيام حول العالم سيكون في دول أمريكا اللاتينية حيث يبلغ حوالي 10 ساعات فقط.

صيام متوسط

تعد الصومال الواقعة في القرن الأفريقي أقل البلدان العربية من حيث ساعات الصيام إذ تبلغ ساعاته في أول أيام رمضان قرابة 13 ساعة و24 دقيقة، تتبعها اليمن بـ 14 ساعة و7 دقائق، ثم سلطنة عُمان بـ 14 ساعة و31 دقيقة، فقطر 14 و38 دقيقة ثم السعودية بـ 14 ساعة و40.

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أما البحرين فإنها ستصوم لـ 14 ساعة و42 دقيقة في اليوم الأول، ثم الكويت بـ 14 ساعة و55 دقيقة ثم مصر بـ 15 ساعة و3 دقائق، وفلسطين بـ 15 ساعة و4 دقائق والأردن بـ 15 ساعة و12 دقيقة في العراق ولبنان بـ 15 ساعة و15 دقيقة.

وتأتي سوريا عقب هذه الدول بـ 15 ساعة و17 دقيقة، ثم المغرب بـ 15 ساعة و16 دقيقة فالجزائر بـ 15 ساعة و31 دقيقة وأخيراً تونس بـ 15 ساعة و43 دقيقة

الصيام الأطول

لكن في الولايات المتحدة الأمريكية تصل ساعات الصيام إلى 16 ساعة و10 دقائق، وفي ألمانيا 17 ساعة و30 دقيقة، أما في فرنسا فتصل إلى 17 ساعة، وفق قناة "يورونيوز".

فيما تكون أطول ساعات الصيام في الدول الإسكندنافية، الدنمارك والنرويج والسويد، حيث تمتد ساعات الصيام من 20 إلى 21 ساعة.

