السعودية | طرح ضوابط الحد الأدنى لسرعة الإنترنت عبر الشبكات الثابتة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن طرح ضوابط الحد الأدنى لسرعة الإنترنت عبر الشبكات الثابتة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:36 صباحًا, 7 مايو 2019 م المناطق - الرياض أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول مسودة “ضوابط الحد الأدنى لسرعات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة”. ودعت الهيئة الجميع للاطلاع على وثائق المرئيات في موقع الهيئة الإلكتروني (www.citc.gov.sa/ar/new/publicConsultation/Pages/144007.aspx) والمشاركة من خلال تقديم الملحوظات والمرئيات عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) في موعد أقصاه يوم الخميس 25/09/1440 الموافق 30/05/2019.

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