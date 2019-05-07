السعودية | ارتفاع الإعانات الحكومية 245 % في الربع الأول .. بلغت 10.3 مليار ريال

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع الإعانات الحكومية 245 % في الربع الأول .. بلغت 10.3 مليار ريال والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 12:48 صباحًا, 7 مايو 2019 م
المناطق - الرياض
بلغت الإعانات الحكومية خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، نحو 10.3 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا نسبته 244.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2018 البالغة 2.99 مليار ريال.
ووفقا لـ “الاقتصادية” ، فقد ارتفعت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات – أكبر خمسة بنود للإيرادات غير النفطية – بنسبة 81.6 في المائة إلى 41.13 مليار ريال، يليها “الضرائب الأخرى (تتضمن الزكاة) التي ارتفعت بنسبة 123.7 في المائة إلى 7.07 مليار ريال.
في حين سجلت “الضرائب على التجارة والمعاملات” تراجعا بنسبة 7.8 في المائة إلى 3.49 مليار ريال، فيما نمت “الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية” بنسبة 11 في المائة إلى 2.74 مليار ريال.
وآخر بنود الإيرادات غير النفطية الخمسة، جاءت “الإيرادات الأخرى” مسجلة نموا نسبته 8.1 في المائة إلى 21.88 مليار ريال في الربع الأول 2019.
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