السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4,900 كرتون لحوم في مديريتي الغيضة وحوف بمحافظة المهرة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:27 صباحًا, 7 مايو 2019 م المناطق - واس وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 4,900 كرتون لحوم على الأسر الفقيرة والأرامل والنازحين والمتضررين في مديريتي الغيضة وحوف بمحافظة المهرة، يستفيد منها 19,600 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في محافظاته كافة دون تمييز.

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