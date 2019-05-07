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جولات رقابية مكثفة على الأسواق الرمضانية في بارق
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق
كثفت بلدية محافظة بارق، ممثلة في صحة البيئة، اليوم الاثنين، جولاتها الرقابية على السوق الرمضاني ببارق وثلوث المنظر.
وأوضح رئيس بلدية بارق، أحمد بن عِوَض البارقي، أن المراقبين الصحيين ببلدية بارق نفذوا جولات رقابية مكثفة على البسطات الرمضانية في بارق، والتي بلغت ٤٨ ركنًا وبسطة تقريبًا؛ للتأكد من وجود التصاريح البلدية للبسطات ووجود الشهادات الصحية للباعة.
وأشار إلى أنهم تأكدوا من سلامة الأدوات والأواني التي يستخدمها الباعة في عرض وإعداد المأكولات والمشروبات.
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