محافظ بارق يتفقد السوق الرمضاني والأسر المنتجة أهم أركانه

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

تفقد محافظ بارق، مفرح بن زايد البناوي، اليوم الاثنين، السوق الرمضاني بالمحافظة، بحضور رئيس البلدية أحمد بن عِوَض البارقي.

وتجول المحافظ في أجنحة السوق، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس البلدية عن أركان السوق الرمضاني وأقسامه التي تشمل ركنًا للحلويات وآخر للمشروبات الطازجة واللحوم والخضار والفواكه والمعجنات والإدامات والمأكولات الشعبية، وركنًا خاصًّا للأسر المنتجة.

Advertisements

كما اطلع المحافظ على المسلخ النموذجي في بارق المجاور للسوق الرمضاني، واستمع لشرح من رئيس البلدية عن آليته وأقسامه، مقدمًا شكره لرئيس وفريق العمل بالبلدية.