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2019-05-06 أدبي نجران يحتفي بالقادمين إلى مطار المنطقة ولقطات توثق الفرحة متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - نجران شارك منسوبو النادي الأدبي الثقافي بنجران، صباح اليوم الاثنين، المنطقة فرحتها بمناسبة عودة الرحلات من وإلى مطار نجران. Advertisements وقدم منسوبو النادي العديد من الإصدارات إلى ركاب أولى الرحلات القادمة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة. وقدم رئيس أعضاء مجلس إدارة النادي، سعيد آل مرضمة، شكره باسمه وباسم منسوبي النادي لإدارة مطار نجران الإقليمي التي أتاحت الفرصة للمشاركة في الاحتفاء كتعبير عن الابتهاج والسرور بعودة الرحلات لمطار نجران.









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