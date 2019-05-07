ازدحام وانتظار بالساعات أمام مسالخ تبوك المعتمدة!

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

في الوقت الذي تشهد فيه أسواق تبوك إقبالًا من المواطنين على المسالخ الأهلية المعتمدة من قبل أمانة تبوك، أصبح الانتظار لدى المواطنين بالساعات لحين وصول الدور، ومن ثم انتظار آخر حتى يتم تسليمه ذبيحته بعد ذبحها وتقطيعها!

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وبالرغم من المناشدات السابقة من الأهالي للأمانة وللمجلس البلدي إلا أن الوضع بقي كما هو؛ حيث لا يوجد سوى 3 مسالخ معتمدة من قبل الأمانة وتبقى عاجزة عن قيامها بدورها في المواسم، الأمر الذي جعل المواطنين يلجؤون إلى المسالخ الخاصة والذبح بمنازلهم مع الافتقار لأدنى وسائل السلامة الصحية ودون الكشف عليها من قبل الطبيب البيطري.

“متابعات الخليج 365” تجولت على هذه المسالخ ورصدت الازدحام الموجود والتقت بعددٍ من المواطنين منهم محمد العطوي وعبدالرحمن الفيفي الذين أبدوا انزعاجهم من قلة المسالخ الموجودة، وقالوا إنه على الرغم من المطالبات السابقة للأمانة والمجلس البلدي إلا أن الوضع كما هو.