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إنقاذ طفلة احتجزت يدها داخل فرامة في الجبيل
متابعات الخليج 365 - الجبيل
أنقذ الدفاع المدني، مساء أمس الاثنين، في الجبيل، طفلة بعد احتجاز يدها داخل فرامة.
وأوضح الدفاع المدني أن الطفلة بصحة جيدة، مضيفًا: نتألم بقدر ألمك يا صغيرتي.
ونشر المدني صورًا تبين مباشرة الطفلة والنجاح في تحرير يدها من الفرامة.
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