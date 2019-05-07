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إنقاذ طفلة احتجزت يدها داخل فرامة في الجبيل

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2019-05-07

إنقاذ طفلة احتجزت يدها داخل فرامة في الجبيل

متابعات الخليج 365 - الجبيل

أنقذ الدفاع المدني، مساء أمس الاثنين، في الجبيل، طفلة بعد احتجاز يدها داخل فرامة.

وأوضح الدفاع المدني أن الطفلة بصحة جيدة، مضيفًا: نتألم بقدر ألمك يا صغيرتي.

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ونشر المدني صورًا تبين مباشرة الطفلة والنجاح في تحرير يدها من الفرامة.

 





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