إنقاذ طفلة احتجزت يدها داخل فرامة في الجبيل

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - الجبيل

أنقذ الدفاع المدني، مساء أمس الاثنين، في الجبيل، طفلة بعد احتجاز يدها داخل فرامة.

وأوضح الدفاع المدني أن الطفلة بصحة جيدة، مضيفًا: نتألم بقدر ألمك يا صغيرتي.

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ونشر المدني صورًا تبين مباشرة الطفلة والنجاح في تحرير يدها من الفرامة.