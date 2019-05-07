- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المغامسي: لا يحْسُنُ بالعبد الاشتغال بمعاداة الناس في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المغامسي: لا يحْسُنُ بالعبد الاشتغال بمعاداة الناس في رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أنه لا يحْسُنُ بالعبد الاشتغال بمعاداة الناس؛ إذ المقصود الاشتغال بمحبة الحبيب، لا الاشتغال بمعاداة العدوّ.
وتابع الشيخ المغامسي أن فِي رمضان يطيب للمؤمنين التقرب بالطاعة وعظيم المحبة لرب العالمين.
في سياق آخر، أعلن الشيخ المغامسي أن مركز البيان لتدبر معاني القرآن سيقدم مسابقتين مع أول أيام رمضان لمدة 18 يومًا، وسينشر عبر موقعه وعبر حسابه في تويتر تفاصيل هاتين المسابقتين.
كانت هذه تفاصيل خبر المغامسي: لا يحْسُنُ بالعبد الاشتغال بمعاداة الناس في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.