المغامسي: لا يحْسُنُ بالعبد الاشتغال بمعاداة الناس في رمضان

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، أنه لا يحْسُنُ بالعبد الاشتغال بمعاداة الناس؛ إذ المقصود الاشتغال بمحبة الحبيب، لا الاشتغال بمعاداة العدوّ.

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وتابع الشيخ المغامسي أن فِي رمضان يطيب للمؤمنين التقرب بالطاعة وعظيم المحبة لرب العالمين.

في سياق آخر، أعلن الشيخ المغامسي أن مركز البيان لتدبر معاني القرآن سيقدم مسابقتين مع أول أيام رمضان لمدة 18 يومًا، وسينشر عبر موقعه وعبر حسابه في تويتر تفاصيل هاتين المسابقتين.