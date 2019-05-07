متقاعدو تعليم تبوك يطالبون بمكافأة نهاية الخدمة منذ 10 أشهر!

2019-05-07

متابعات الخليج 365 - تبوك

ينتظر متقاعدو إدارة تعليم تبوك منذ عشرة أشهر، صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم، مع وعد لم يُنفذ من جانب مدير تعليم المنطقة.

وقال علي عبدالهادي القرني وعبدالله محمد بن سهيه البلوي وعبدالهادي نوح العلاوي وعواد عوده البلوي: إنهم خدموا بإدارة تعليم تبوك لسنوات طويلة، وحينما أحيلوا للتقاعد بدأت معاناة البحث عن مكافآتهم طيلة العشر أِشهر الماضية.

ولفتوا إلى أن آخر الردود على مطالبهم كانت من مدير تعليم تبوك إبراهيم العمري الذي وعدهم بصرفها قريبًا، مؤكدًا لهم أن معاملتهم بالوزارة، مطالبين تعليم تبوك بحقوقهم المتأخرة لديهم.

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وأكدوا أن هذا حق من حقوقهم، ومن المعروف أن في ميزانية أي جهة هناك بندًا معززًا فيما يخص المتقاعدين في كل عام، متسائلين عن سبب هذا التأخير غير المبرر!

“متابعات الخليج 365” وجهت السؤال إلى مدير الإعلام التربوي في تعليم تبوك، علي القرني، الذي أكد أن موضوع الزملاء صحيح، وسيتم الصرف قريبًا، موضحًا أنهم التقوا بمدير تعليم تبوك ومعاملتهم موجودة بديوان وزارة التعليم وسيتم صرفها.