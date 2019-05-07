2019-05-07

الفيصل بعد تكريمه من الملك سلمان: مصدر فخر واعتزاز لي

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نظير منحه وشاح الملك عبدالعزيز أمس الاثنين.

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وقال الأمير خالد الفيصل: يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان على تفضلكم بمنحي وشاح الملك عبدالعزيز، وإن هذا التكريم الذي يحمل اسم المؤسس- طيب الله ثراه- ومن يديكم الغالية في عهدكم الزاهر الميمون، مصدر فخر واعتزاز لي، وبمكارمكم المتوالية علينا.

وختم الفيصل بالقول: أسال المولى عزّ وجل أن يطيل في حياتكم الغالية وأن يحفظكم سيدي خادمًا للحرمين الشريفين وعضُدًا للأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ بلادنا الغالية تحت قيادتكم الرشيدة والحكيمة في ظل عهدكم الزاهر بالعطاء والنماء.