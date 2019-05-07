الان تتابع احتجاز يد طفلة داخل “فرّامة” بالجبيل.. والدفاع المدني يتدخل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 52 دقيقة - 12:41 ص, 7 مايو 2019 م التعليقات: 0 أنقذ الدفاع المدني في الجبيل طفلة بعد احتجاز يدها داخل فرامة، وأكد في تغريدة على تويتر أن الطفلة الآن بصحة جيدة.

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