شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: إنقاذ طفلة احتجزت يدها داخل «فرامة» في الجبيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجبيل) أنقذت فرقة للدفاع المدني في محافظة الجبيل، طفلة بعد احتجاز يدها داخل «فرامة». وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه في «تويتر» أنه تم تحرير يد الطفلة وهي بصحة جيدة.



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