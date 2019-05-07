شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: ضبط ثلاجة ومستودع لتخزين الأغذية المنتهية.. ومصادرة 11 ألف منتج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
صادرت الفرق الميدانية التابعة لزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها الرقابية، أكثر من 11 ألف منتج غذائي تم ضبطها في مستودع وثلاجة تم استغلالهما في تخزين الأغذية منتهية الصلاحية.
وأوضحت «التجارة» عبر حسابها في «تويتر» أنها استدعت مدير الشركة التابع لها المستودع لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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