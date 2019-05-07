شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني: زيادة رحلتين من مطار الملك خالد بالرياض إلى العلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز العنزي (العلا)

اعتمدت هيئة الطيران المدني، زيادة رحلتين من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في محافظة العلا.

وقال مدير مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا حامد بخاري لـ«الخليج 365»: «إن الزيادة الحالية تتمثل في اعتماد رحلتين كالتالي: رحلة يوم الأحد، والثانية يوم الثلاثاء من كل أسبوع متجهة من إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض»، لافتاً إلى أن باقي الرحلات الأخرى كما هي عليه دون تغيير في مواعيدها السابقة.

ورحب كثير من أهالي العلا بزيادة عدد الرحلات القادمة إلى المحافظة والمغادرة منها، مشيرين إلى أن ذلك سيسهم في تحقيق انسيابية وسهولة في حركة السفر ويساهم في دعم وتنمية السياحة المحلية، ويحقق مرونة وخيارات متنوعة في أوقات السفر أمام الزوار والسائحين والمرضى والمراجعين المرتبطين بمواعيد في الجهات والدوائر الحكومية المختلفة.