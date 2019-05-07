شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم 480 طناً من التمور لبرنامج الغذاء العالمي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على تخصيص 4000 طن من التمور لبرنامج الغذاء العالمي، وقع فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن، وتحت رعاية سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة تسليم شحنة التمور لمكتب برنامج الغذاء العالمي في الأردن والبالغة 480 طنا.
ووقع المذكرة نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي نائب رئيس البعثة في سفارة خادم الحرمين الشريفين محمد بن عبدالعزيز العتيق، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، والمدير القُطري ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأردن السيدة سارة جوردن جيبسون.
وتعد شحنة التمور هذه جزءاً من تبرع المملكة العربية السعودية لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الأردن، ويأتي هذا العمل تجسيداً لدور المملكة العربية السعودية الخيري والإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة في شتى أنحاء العالم، وأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة.
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