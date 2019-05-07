شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يشكر خادم الحرمين: تكريمي بوشاح المؤسس مصدر فخر واعتزاز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نظير منحه -أيده الله- وشاح الملك عبدالعزيز لسموه اليوم الإثنين.

وقال الأمير خالد الفيصل " يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر وعظيم الإمتنان على تفضلكم -أيدكم الله- بمنحي وشاح الملك عبدالعزيز، وإن هذا التكريم الذي يحمل اسم المؤسس -طيب الله ثراه- ومن يديكم الغالية في عهدكم الزاهر الميمون، مصدر فخر وأعتزاز لي، وبمكارمكم المتوالية علينا ".

وختم سموه بالقول "أسال المولى عزّ وجل أن يطيل في حياتكم الغالية وأن يحفظكم سيدي خادماً للحرمين الشريفين وعضُداً للأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ بلادنا الغالية تحت قيادتكم الرشيدة والحكيمة في ظل عهدكم الزاهر بالعطاء والنماء".