«المظالم» يُطلق نظام «داعم» لمنسوبيه

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أطلق ديوان المظالم نظامه الإلكتروني «داعم»، الذي يعتبر منصة تقنية إلكترونية موحدة لتقديم احتياجات الدعم الفني لجميع خدمات تقنية المعلومات لمنسوبي ومنسوبات ديوان المظالم.
ويتيح نظام «داعم» لمنسوبي الديوان تقديم طلبات الدعم، سواءً لبلاغات المشاكل التقنية، أو طلبات تقنية جديدة، مع إمكانية متابعة حالة الطلب من أي مكان.
ويأتي إطلاق نظام «داعم» ضمن الخطة الإستراتيجية لتقنية المعلومات بديوان المظالم، بتوفير منصة موحدة لتقديم الدعم الفني لخدمات تقنية المعلومات، تحت إشراف ومتابعة من قبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بهدف تطوير وتحسين بيئة العمل التقني وفق المعايير العالمية، ومواكبة التغيرات التقنية والاستفادة منها في إيجاد خدمات تقنية ترفع من مستوى كفاءة العمل المساند للعمل القضائي والإداري بديوان المظالم، انسجاماً مع الهدف الثاني من إستراتيجية ديوان المظالم 2020 في التحول الإلكتروني لكافة أعماله.
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