شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: إغلاق 751 محلاً ورصد 1700 مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

أغلقت أمانة محافظة جدة، ممثلة في إدارتي الأسواق والمتابعة الميدانية بوكالة الخدمات، بالتنسيق مع فرق الرقابة في البلديات الفرعية 52 موقعاً مخالفاً، خلال جولاتها التفتيشية في شهر شعبان الماضي التي بلغت 838 زيارة ميدانية، شملت دعم جهود البلديات وحملة مكافحة التبغ والتفتيش على معامل الأغذية والرقابة على المراكز التجارية والمطاعم الشعبية.

ورصدت الأمانة أثناء الجولات الرقابية 1702 مخالفة جرى رصدها في نطاق 19 بلدية فرعية، وتنوعت المخالفات ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة، إضافة لتدني مستوى النظافة العامة ووجود حشرات أو قوارض، وسوء النقل والتعبئة والتخزين وعدم الالتزام بالزي الموحد، والعمل بدون رخصة نظامية أو عدم تجديدها، كما شملت الملاحظات مخالفة اشتراطات المباني والتجهيزات وغير ذلك.

وفي مكة المكرمة، أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً بالإدارة العامة لصحة البيئة، 699 منشأة لعدم استيفاءِ الشروط الصحية المطلوبة، فيما جرى إنذار 1698 منشأة لتصحيحِ أوضاعها بشكل عاجل، وذلك خلال 8318 زيارة للمنشآت الغذائية.

من جهة ثانية، استضافت أمانة محافظة جدة، الدورة التدريبية لمنصة «بلدي 940» التي تنظمها وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت إشراف الإدارة العامة لخدمة العملاء بالأمانة وتستمر لمدة 10 أيام، بهدف تطوير مستوى الموظف والارتقاء بكفاءة الأداء الوظيفي وخدمة المستفيد.