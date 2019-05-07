600 ألف مسافر عبر جسر الملك فهد خلال 5 أيام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عبر 600 ألف مسافر جسر الملك فهد مع بدء عطلة نهاية العام الدراسي، وذلك خلال الفترة من 30 أبريل إلى 4 مايو الحالي، مسجلا بذلك رقما قياسيا لم يشهده الجسر منذ افتتاحه.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للجسر المكلف المهندس عماد المحيسن، أن هذا النمو السريع في أعداد المسافرين، قابله تحسن ملحوظ في زمن عبور المسافرين ومعدلات إنهاء إجراءات سفرهم، مبينا أنه تم العمل بالطاقة التشغيلية القصوى من جميع الإدارات العاملة بالجسر.

وقدم شكره لشركاء النجاح من الإدارات العاملة بالجسر، الجوازات والجمارك في كلا الجانبين.