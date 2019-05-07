الجوازات تنهي إجراءات 11.7 مليون معتمر عبر المنافذ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

كشفت المديرية العامة للجوازات أن عدد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر جميع المنافذ الدولية (البرية والجوية والبحرية) لأداء مناسك العمرة منذ بداية موسم العمرة غرة محرم 1440 حتى 30 شعبان الماضي، بلغ 6,151,944 معتمرا، فيما بلغ عدد المغادرين من المملكة خلال الفترة نفسها بعد أداء مناسكهم 5.602.027 معتمرا، مشيرة إلى أن إجمالي القادمين والمغادرين بلغ 11.753.971 معتمرا.

وأكدت الجوازات أن إداراتها في المنافذ على جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة في رمضان، حيث أعدت خطة عمل متكاملة لموسم العمرة لاستيعاب أعداد المعتمرين المتوقعة للقادمين والمغادرين عبر جميع المنافذ وخدمتهم على أكمل وجه.

كما أكملت استعدادها منذ وقت مبكر، وذلك بتطبيق خطتها السنوية، وتسخير كل الإمكانات لاستقبال المعتمرين والترحيب بهم وخدمتهم وإنهاء إجراءاتهم دون تأخير، حيث جهزت مواقعها بالكوادر المدربة على أعلى المستويات.