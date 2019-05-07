300 كشاف لخدمة زوار المسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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باشرت جمعية الكشافة العربية السعودية أعمالها التطوعية بالمسجد النبوي الشريف، من خلال معسكر الخدمة الرمضانية، الذي يضم 300 جوال من مختلف قطاعات الجمعية تم تأهيلهم لهذه المناسبة.
وأوضح قائد المعسكر الدكتور محمد الجهني أن جمعية الكشافة عقدت اجتماعات عدة مع الجهات التي تساهم معها في تقديم الخدمة لزوار المسجد النبوي من أجل إظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء، وتأكيد روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى العاملين في معسكر الخدمة الرمضانية.
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