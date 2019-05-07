52 محلا مخالفا في أسواق جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أغلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارتي الأسواق والمتابعة الميدانية بوكالة الخدمات، بالتنسيق مع فرق الرقابة في البلديات الفرعية 52 موقعا مخالفا، وذلك خلال جولاتها التفتيشية في شعبان التي بلغت 838 زيارة ميدانية، وشملت دعم جهود البلديات وحملة مكافحة التبغ والتفتيش على معامل الأغذية والرقابة على المراكز التجارية والمطاعم الشعبية.

ورصدت أثناء الجولات الرقابية 1702 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، وتنوعت ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة، إضافة لتدني مستوى النظافة العامة ووجود حشرات أو قوارض، وسوء النقل والتعبئة والتخزين وعدم الالتزام بالزي الموحد، والعمل بدون رخصة نظامية أو عدم تجديدها، كما شملت الملاحظات مخالفة اشتراطات المباني والتجهيزات وغير ذلك.

وشملت جهود الأمانة تفعيل خطة الرقابة الصحية والغذائية لرمضان، حيث نفذت إدارة الأسواق حملة على المراكز التجارية الكبرى، وجرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المنشآت المخالفة، كما شاركت الأمانة مع فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنافذ البيع في محافظة جدة، وصادرت وأتلفت كميات من التبغ وطبقت الأنظمة واللوائح على المخالفين.