إغلاق 699 منشأة غذائية مخالفة بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة 699 منشأة غذائية بمكة لعدم استيفائها الشروط الصحية المطلوبة، وذلك خلال جولاتها الميدانية الرقابية على المنشآت الغذائية بمكة المكرمة للارتقاء بمستوى الصحة العامة وتقديم غذاء صحي آمن، وتكثيف الحملات التصحيحية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالعاصمة المقدسة.

وكشفت الأمانة عن زيارة 8318 منشأة غذائية شملت عددا من المطاعم والمحلات والكافتيريات ومحلات الوجبات السريعة والأكشاك، وتم التركيز على مطاعم المأكولات والمشروبات الشعبية، إضافة إلى زيارة المراكز التجارية والأسواق ومطاعم الفنادق.

وأوضح مدير عام صحة البيئة الطبيب بشير مصطفى أبوالنجم أن الجولات التفتيشية الأخيرة شارك فيها 120 مراقبا صحيا من الأمانة، مبينا أنه جرى إغلاق 699 منشأة وإنذار 1698 منشأة لتصحيح أوضاعها بشكل عاجل.