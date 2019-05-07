كاسياس يثير الشكوك حول مستقبله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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غادر الحارس الإسباني ايكر كاسياس أمس، المستشفى التي كان محتجزا به منذ 5 أيام في مدينة بورتو البرتغالية بسبب إصابته بأزمة قلبية خلال حصة تدريبية لبورتو الأربعاء الماضي. وقال كاسياس في لقاء مع وسائل الإعلام عقب خروجه من المستشفى «أشعر بأنني أفضل، ستكون هناك فترة تعاف لأسبوعين أو شهرين، في الحقيقة لا أهتم لهذا الأمر، كان علي أن أترك فرصة للقلب والجسد والرأس لكي يستقروا». وأضاف حارس بورتو البرتغالي «أنا بحالة جيدة، أشعر ببعض التأثر، لا أعلم كيف سيكون المستقبل، ولكن أعتقد أن الأهم هو أنني هنا لكي أستطيع التحدث بهدوء لأوضح كيف أشعر، أشكركم على انتظاري، سنتقابل قريبا».

وخرج كاسياس من المستشفى ماشيا على قدميه برفقة زوجته، سارا كاربونيرو.