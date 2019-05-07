غياب صلاح عن موقعة انفيلد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الألماني يورجن كلوب، أن المهاجم المصري محمد صلاح سيغيب عن مباراة برشلونة اليوم ضمن إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «ماركا» الإسبانية أمس «نؤمن بحظوظنا، هذه هي كرة القدم، لن يكون لدينا أفضل مهاجمينا (صلاح وفيرمينيو) وعلينا أن نسجل أهدافا في برشلونة». وكان صلاح قد تعرض لإصابة قوية في الرأس خلال مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل، ليغادر أرضية الملعب محمولا على نقالة. وأضاف كلوب «لم أكن أتصور أننا كنا سنحتاج إلى تسجيل العديد من الأهداف في العودة، نحن مستعدون لخوض 95 دقيقة أو أكثر من أجل القيام بهذا، علينا أن نجيد بشكل كبير في الدفاع وأن نجيد أكثر في الهجوم». وكشف كلوب أن صلاح يتعافى بشكل جيد من إصابته، لكنه لن يكون جاهزا اليوم.

ويفتقد كلوب اليوم لمجهودات اثنين من أهم لاعبيه في الخط الهجومي، وهما البرازيلي روبرتو فيرمينيو وصلاح، حيث سيتحمل السنغالي ساديو ماني وحده مهمة إنقاذ ليفربول أمام العملاق الكتالوني.