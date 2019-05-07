ألمانيا تحظر تجنيس متعددي الزوجات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يخطط وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لفرض حظر على تجنيس الأجانب متعددي الزوجات.

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وذكرت مصادر من وزارة الداخلية أمس أنه من المنتظر إدخال هذه القاعدة في إطار إصلاح جديد لقانون الجنسية بحلول الخريف المقبل.

وبحسب البيانات، يلبي الوزير بذلك مطلبا لمؤتمر وزراء الداخلية على مستوى الولايات.

وأوضحت المصادر أن وزراء الداخلية في الولايات يرون أن الاندماج في «الظروف الحياتية الألمانية» شرط للتجنيس، حيث إنه من المنتظر من كل مواطن جديد - بحسب وجهة نظرهم- «التماهي مع المجتمع» بجانب «الاستبعاد الواضح لتعدد الزيجات».