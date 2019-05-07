السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس
كشف تقرير مدعوم من الأمم المتحدة وأكثر من 130 حكومة حول العالم أن ما يصل إلى مليون نوع من الكائنات الحية مهددة بالانقراض، في وقت تعاني فيه الطبيعة من تدهور غير مسبوق.
وقال رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي روبرت واتسون، التي صادقت على التقرير «إننا نقضي على اقتصاداتنا وأرزاقنا وأمننا الغذائي وصحتنا وجودة الحياة حول العالم».
ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا التدهور إلى حدوث تغييرات في استخدام الأراضي والبحار. وجاء الاستخدام البشري المباشر للنباتات والحيوانات في المرتبة الثانية، بينما جاء التغير المناخي في المرتبة الثالثة ضمن الأسباب الرئيسة لفقدان الأنواع.
كانت هذه تفاصيل خبر الانقراض يهدد مليون كائن حي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.