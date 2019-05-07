الانقراض يهدد مليون كائن حي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف تقرير مدعوم من الأمم المتحدة وأكثر من 130 حكومة حول العالم أن ما يصل إلى مليون نوع من الكائنات الحية مهددة بالانقراض، في وقت تعاني فيه الطبيعة من تدهور غير مسبوق.

وقال رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي روبرت واتسون، التي صادقت على التقرير «إننا نقضي على اقتصاداتنا وأرزاقنا وأمننا الغذائي وصحتنا وجودة الحياة حول العالم».

ويرجع السبب الرئيسي وراء هذا التدهور إلى حدوث تغييرات في استخدام الأراضي والبحار. وجاء الاستخدام البشري المباشر للنباتات والحيوانات في المرتبة الثانية، بينما جاء التغير المناخي في المرتبة الثالثة ضمن الأسباب الرئيسة لفقدان الأنواع.