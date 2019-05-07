ولي العهد يبحث المستجدات الدولية مع وزير الخارجية الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا أمس من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.

كما تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا أمس من رئيس جمهورية العراق برهم صالح، هنأه خلاله بحلول رمضان.

Advertisements

وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره له على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات.

كما تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا أمس من رئيس فلسطين محمود عباس، هنأه خلاله بحلول رمضان المبارك.

وعبر ولي العهد عن شكره وتقديره له على ما عبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.