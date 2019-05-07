خادم الحرمين يمنح خالد الفيصل وبدر بن عبدالمحسن وشاح الملك عبدالعزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن، وشاح الملك عبدالعزيز.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين، خلال استقباله الأميرين خالد الفيصل وبدر بن عبدالمحسن في قصر السلام بجدة أمس، بما قدماه من جهود وخدمات جليلة لوطنهما.

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من جانبهما رفعا بهذه المناسبة بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على تكريمهما، داعيين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده.

حضر الاستقبال المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سعود بن عبدالمحسن، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.

إلى ذلك استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس الأول الأمراء، والعلماء والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، وجمعا من الأهالي الذين قدموا للسلام عليه والتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك. وتناول الجميع طعام السحور مع خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، ووزير دولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن مساعد، ووكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي الأمير الدكتور خالد بن فيصل، والأمير سلطان العبدالله الفيصل، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير متعب بن سعود بن سعد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير عبدالله بن فهد بن محمد، والأمير نواف بن سعود بن سعد، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير عمرو بن محمد الفيصل، والأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن خالد بن عبدالله، والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن ناصر، والأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالله بن فيصل، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد، ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله، والأمير تركي بن عبدالله بن سعود، والأمير خالد بن سعود بن خالد، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.