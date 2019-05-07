205 ملايين لاستكمال مبان بجامعة القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت جامعة القصيم أمس 5 عقود تشغيلية، بقيمة 205 ملايين و894 ألف ريال لإنشاء مبان واستكمال بعض المشاريع، وذلك بحضور وكلاء الجامعة وممثلي الشركات.

ووقع مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداوود العقد الأول، لإنشاء مباني كلية العلوم الصحية للطالبات في محافظة الرس بقيمة تجاوزت 89 مليونا، فيما وقع العقد الثاني لتشغيل وصيانة المدينة الجامعية، بقيمة 50 مليونا و753 ألف ريال، وجاء العقد الثالث لنظافة المدينة الجامعية بالمركز الرئيس، بقيمة 44 مليونا و361 ألف ريال.

كما وقع عقد تنفيذ استكمال مباني المعامل البيطرية (المرحلة الثانية) بقيمة تجاوزت 7 ملايين ريال، والعقد الخامس لتنفيذ استكمال مباني العيادات الخارجية، بقيمة 14 مليونا و657 ألف ريال.