تخفيض الاستهلاك العالمي للملح ينقذ 2.5 مليون مصاب بضغط الدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

أوضح رئيس الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم الدكتور صالح الشرفا أن تخفيض الاستهلاك العالمي من الملح إلى المستوى الموصى به "5 كجم يوميا " يسهم في إنقاذ 2.5 مليون حالة من الوفاة عالميا في كل عام، محذرا من خطورة مرض الضغط حال عدم معرفة المصاب به، حيث إن 50% من المصابين في السعودية ودول العالم لا يعرفون بإصابتهم بمرض ضغط الدم الذي يطلق عليه "القاتل الصامت".

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وأضاف أنه لا توجد أعراض واضحة لدى المصابين، وإن وجدت فتكون عبارة عن صداع وتسارع نبضات القلب وشعور بالدوران، كما أن ضغط الدم يمثل مشكلة عالمية، مشيرا إلى أن حملة "اسمع كلامي وقيس ضغطك" التي انطلقت أخيرا بالسعودية لإنقاذ آلاف الأفراد، والتي أطلقتها الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم "شمس" توفر كشوفات مجانية للمواطنين والمقيمين بالمراكز التجارية والتجمعات السكنية، في عدد من محافظات ومناطق المملكة، وتهدف إلى التعريف بخطورة المرض، ونشر الوعي، والتعريف بالنظام الصحي المتكامل الذي يحقق حياة آمنة تحقق أهداف الوطن وطموحات القطاع الصحي.

وأشار رئيس الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم إلى إصابة نحو 1.7 مليار شخص حول العالم، وأن 12.8من الوفيات تحدث بسبب ارتفاع ضغط الدم، ولا سيما أن مضاعفاته تؤدي إلى تصلب في الأوعية الدموية وفشل كلوي ونوبات قلبية وسكتة دماغية، مضيفا أن الجمعية تعمل منذ سنوات بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية مثل الجمعية العالمية لضغط الدم، والرابطة الدولية لضغط الدم، بهدف التصدي المبكر للمرض ومواجهته في المهد، لتكتمل هذه الجهود بإطلاق حملة الكشف والفحص المجاني في جميع النقاط التي توجد فيها تجمعات سكانية لمدة عامين.

وختم الشرفا حديثه بأن الحملة تتجاور عملية الكشف المجاني، وتهدف في المقام الأول إلى التوعية ورفع ثقافة المجتمع عن الأمراض المزمنة، وكيفية تجنبها من خلال التحفيز على ممارسة الرياضة والالتزام بالغذاء الصحي والكشف المبكر، حتى تتمكن الأسرة من القيام بدورها في تقديم الرعاية المنزلية لأفرادها.