السعودية | ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.

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