محمد بن مسعود - الدمام - أحرز أسرع هدف في دوري أبطال آسيا 2019 اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال هتان باهبري أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا التي جمعت الفريقين مساء أمس على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، والتي انتهت لصالح الهلال بهدفين دون مقابل ( وكان الهلال قد تأهل رسميًا لدور الـ 16)

وكان باهبري قد أحرز هدف الهلال الأول في الثانية 15 (الدقيقة الأولى) كأسرع أهداف النسخة الحالية، وأكد الخبير (المخضرم) محمد الشلهوب أحقية فريقه للنقاط الثلاث بالهدف الثاني في الدقيقة 90.

الآسيوي يختار هتان باهبري الأفضل أمام العين الإماراتي أحمد سرور الخليج 365 2019-05-07 اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال هتان باهبري أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا التي جمعت الفريقين مساء أمس على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، والتي انتهت لصالح الهلال بهدفين دون مقابل ( وكان الهلال قد تأهل رسميًا لدور الـ 16)

وكان باهبري قد أحرز هدف الهلال الأول في الثانية 15 (الدقيقة الأولى) كأسرع أهداف النسخة الحالية، وأكد الخبير (المخضرم) محمد الشلهوب أحقية فريقه للنقاط الثلاث بالهدف الثاني في الدقيقة 90.

07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440 Advertisements 12:50 AM أحرز أسرع هدف في دوري أبطال آسيا 2019 أحرز أسرع هدف في دوري أبطال آسيا 2019 اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال هتان باهبري أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا التي جمعت الفريقين مساء أمس على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، والتي انتهت لصالح الهلال بهدفين دون مقابل ( وكان الهلال قد تأهل رسميًا لدور الـ 16)

وكان باهبري قد أحرز هدف الهلال الأول في الثانية 15 (الدقيقة الأولى) كأسرع أهداف النسخة الحالية، وأكد الخبير (المخضرم) محمد الشلهوب أحقية فريقه للنقاط الثلاث بالهدف الثاني في الدقيقة 90.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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