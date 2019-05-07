، بالصور.. تعرَّف على وجبات الإفطار الجماعي بميدان الاعتصام بالسودان ،

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قام عدد من المتطوعين بميدان الاعتصام في السودان بإعداد أول وجبة إفطار بالميدان لتقديمها للمعتصمين. وكان من أشهر تلك الوجبات التي تم إعدادها اليوم عصيدة بالتقلية، وملاح الروب، وفتة بوش، وفول، وبليلة. أما العصيرات فكانت عصير "الحلو مر"، وعصير التبلدي.
وأكد المعتصمون أن المتطوعين قاموا بإعداد وجبات بالميدان، وتجهيز سُفر الإفطار، وتوزيع المتجمهرين عليها. مشيرين إلى أنهم مستمرون في البقاء بميدان الاعتصام حتى يتم تنفيذ مطلبهم الوحيد، وهو تشكيل حكومة مدنية.
بالصور.. تعرَّف على وجبات الإفطار الجماعي بميدان الاعتصام بالسودانمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-05-07
قام عدد من المتطوعين بميدان الاعتصام في السودان بإعداد أول وجبة إفطار بالميدان لتقديمها للمعتصمين. وكان من أشهر تلك الوجبات التي تم إعدادها اليوم عصيدة بالتقلية، وملاح الروب، وفتة بوش، وفول، وبليلة. أما العصيرات فكانت عصير "الحلو مر"، وعصير التبلدي.
وأكد المعتصمون أن المتطوعين قاموا بإعداد وجبات بالميدان، وتجهيز سُفر الإفطار، وتوزيع المتجمهرين عليها. مشيرين إلى أنهم مستمرون في البقاء بميدان الاعتصام حتى يتم تنفيذ مطلبهم الوحيد، وهو تشكيل حكومة مدنية.
07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440
12:28 AM
أكدوا أنهم مستمرون باعتصامهم حتى تنفيذ مطلبهم بتشكيل حكومة مدنية
قام عدد من المتطوعين بميدان الاعتصام في السودان بإعداد أول وجبة إفطار بالميدان لتقديمها للمعتصمين. وكان من أشهر تلك الوجبات التي تم إعدادها اليوم عصيدة بالتقلية، وملاح الروب، وفتة بوش، وفول، وبليلة. أما العصيرات فكانت عصير "الحلو مر"، وعصير التبلدي.
وأكد المعتصمون أن المتطوعين قاموا بإعداد وجبات بالميدان، وتجهيز سُفر الإفطار، وتوزيع المتجمهرين عليها. مشيرين إلى أنهم مستمرون في البقاء بميدان الاعتصام حتى يتم تنفيذ مطلبهم الوحيد، وهو تشكيل حكومة مدنية.
، بالصور.. تعرَّف على وجبات الإفطار الجماعي بميدان الاعتصام بالسودان ،
المصدر : الخليج 365
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