، أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقام مأدبة إفطار حضرها قضاة المحاكم ومشايخ القبائل وكبار المسؤولين

رفع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء أمس الاثنين في القصر الحكومي جموع المهنئين من أهالي المنطقة بحلول شهر رمضان المبارك، من رؤساء وقضاة المحاكم بالمنطقة، ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وجمع من المواطنين.

وبادل أمير منطقة تبوك الحضور التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.



وفي الختام حضر الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها أمير المنطقة بهذه المناسبة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.