محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على فريق العين الإماراتي بنتيجة 2-0. في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. وضمن فريق الهلال صدارة الترتيب، حيث سيخوض مباراته الأخيرة أمام الدحيل القطري. أحرز هتان باهبري هدف التقدم للهلال عند الثانية 14 من زمن الشوط الأول من تسديدة داخل منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 89 من زمن الشوط الثاني تمكن محمد الشلهوب من إضافة الهدف الثاني من تسديدة ساقطة داخل منطقة الجزاء. الهلال يهزم العين ويتصدر مجموعته الآسيوية عبدالعزيز السلمي الخليج 365 2019-05-07 ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على فريق العين الإماراتي بنتيجة 2-0. في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. وضمن فريق الهلال صدارة الترتيب، حيث سيخوض مباراته الأخيرة أمام الدحيل القطري. أحرز هتان باهبري هدف التقدم للهلال عند الثانية 14 من زمن الشوط الأول من تسديدة داخل منطقة الجزاء. Advertisements وفي الدقيقة 89 من زمن الشوط الثاني تمكن محمد الشلهوب من إضافة الهدف الثاني من تسديدة ساقطة داخل منطقة الجزاء. 07 مايو 2019 - 2 رمضان 1440 12:32 AM ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على فريق العين الإماراتي بنتيجة 2-0. في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. وضمن فريق الهلال صدارة الترتيب، حيث سيخوض مباراته الأخيرة أمام الدحيل القطري. أحرز هتان باهبري هدف التقدم للهلال عند الثانية 14 من زمن الشوط الأول من تسديدة داخل منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 89 من زمن الشوط الثاني تمكن محمد الشلهوب من إضافة الهدف الثاني من تسديدة ساقطة داخل منطقة الجزاء. ، الهلال يهزم العين ويتصدر مجموعته الآسيوية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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