، "مدني جازان" يحذِّر ربات المنازل من ملامسة الزيت النار.. وينصح باستخدام هذه البدائل ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الغامدي": أكملنا خطة السلامة والتوعية الشاملة خلال رمضان والعيد وموسم الصيف

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان ربات المنازل والعمالة المنزلية إلى أخذ الحيطة والحذر عند القلي بالزيت؛ وذلك لتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسة الزيت مصادر اللهب، والعمل على إيجاد بدائل خالية من الأخطار، مثل استخدام القلاية الكهربائية المطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية؛ وذلك لتجنب مخاطر اشتعال الزيت.

وتفصيلاً، حذَّر الدفاع المدني ربات البيوت من استخدام اليد لتحريك اللحوم أثناء عمليات الفرم، والتأكد من فصل التيار الكهربائي عند تنظيف آلات الفرم، وإبعادها عن متناول الأطفال.

وفي هذا الصدد أوضح مدير الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد يحيى الغامدي، في حديثه لـ "الخليج 365" أنه من الضروري على المواطنين والمقيمين كافة أخذ الحيطة والحذر لتجنب مخاطر الحوادث المنزلية التي تقع خلال شهر رمضان المبارك -لا قدر الله- وذلك أثناء إعداد طعام الإفطار والسحور، وما يتخلل ذلك من استخدام لأدوات المطبخ، وكذلك مواقد الغاز، واستخدام الأجهزة الكهربائية المختلفة.

وتابع: إدارة السلامة بالدفاع المدني أكملت استعداداتها وجاهزيتها من خلال إعداد خطة السلامة والتوعية الشاملة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر وفصل الصيف لعام ١٤٤٠ هـ. وإن خطة الإشراف الوقائي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان لشهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك وفصل الصيف قد تضمنت عددًا من المراحل التي دخلت حيز التنفيذ قبل بداية شهر رمضان الكريم، وذلك بتسيير دوريات الإشراف الوقائي على جميع المواقع والمنشآت المستهدفة في الخطة في الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك وفصل الصيف، خاصة في المواقع التي تشهد كثافة سكانية كبيرة عن طريق قيام ضباط السلامة ومفتشي الإشراف الوقائي بالتأكد من توافر جميع متطلبات السلامة وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق وسلامة مسالك الهروب والطوارئ، مع التشديد على المنشآت بتدريب العاملين فيها على كيفية التعامل مع أي أخطار وحوادث حريق - لا قدر الله - عند وقوعها إلى حين وصول فِرق الدفاع للموقع.

وأضاف: تضمنت الخطة الجانب التوعوي الذي يهدف لتعزيز الوعي الوقائي لجميع الزائرين والعاملين في جميع المواقع المستهدفة بالخطة، وذلك بالتعرف على أنواع المخاطر المحتملة المحيطة بهم، وكيفية التعامل مع أي حالة طارئة أو حادث حريق. كذلك بث الرسائل التوعوية التي تنتجها المديرية العامة للدفاع المدني عن طريق الشاشات التلفزيونية في المولات والمراكز التجارية بهدف تعزيز ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع بمختلف شرائحه.

وشدّد على أهمية التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، وتمديدات الغاز، مع المطالبة بضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب هذه المخاطر، وذلك من خلال زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، والاطلاع على قنوات الدفاع المدني بمواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم برامج ورسائل توعوية تعزز من الوعي الوقائي للمجتمع بهدف تجنب مخاطر الحوادث المنزلية والحوادث التي قد تقع أثناء إعداد الطعام، والاستخدام الخاطئ للأجهزة والتوصيلات الكهربائية، مع قيام الآباء والأمهات وربات البيوت بتوعية أفراد أسرهم والعمالة المنزلية لديهم بمختلف الأخطار التي من المحتمل وقوعها بالمنزل، وكيفية التعامل معها، أو الإعلام عنها عند وقوعها، مع الشرح والتدريب على خطط الإخلاء المنزلية، ومعرفة نقاط التجمع خارج المنزل لجميع أفراد الأسرة؛ وذلك بهدف تحقيق السلامة المنزلية لجميع أفراد الأسرة.

وأكد ضرورة توفير مستلزمات السلامة وطفايات الحريق اليدوية والكواشف ذات النوعين الحراري والدخاني في المطابخ المنزلية، والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ، وكيفية التعامل معها دون المجازفة عند تطور الوضع لا قدر الله، وذلك بالاتصال مباشرة على هواتف طوارئ الدفاع المدني. متمنيًا للجميع في هذا الشهر الكريم صومًا آمنًا خاليًا من الأخطار.