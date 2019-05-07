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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-06
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
11:51 PM
جرى بحث العلاقات الثنائية واستعراض المستجدات الإقليمية والدولية
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.
، ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي ،
المصدر : الخليج 365
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