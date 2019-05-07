، ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي ،

محمد بن مسعود - الدمام - جرى بحث العلاقات الثنائية واستعراض المستجدات الإقليمية والدولية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.



وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.