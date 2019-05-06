تشمل المناطق كافة
أصدرت وزارة الصحة دليلًا بأوقات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في المملكة خلال شهر رمضان المبارك.
وتضمن الدليل المنشور عبر الحساب الرسمي لوزارة الصحة، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوقات عمل جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق والمحافظات، والتي يبدأ الدوام الصباحي فيها من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة مساء، بينما يبدأ الدوام المسائي من الساعة التاسعة والنصف مساء إلى الساعة 12:30 صباحًا، وفق الرابط.
وأشار دليل أوقات عمل المراكز الصحية الأولية، إلى أن التوقيتات المعلنة هي التوقيتات المشمولة بالدوام الممتد والرعاية العاجلة بالمناوبة يومًا كاملًا، والمناوبة 12 ساعة، والتي يكون الدوام الصباحي خلالها من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الرابعة مساء، بينما يكون الدوام المسائي من الساعة التاسعة والنصف مساء إلى الثالثة والنصف صباحا.
ويشمل دليل أوقات الدوام، المركز الموجودة في الحدود الشمالية، وحائل والقصيم وحفر الباطن والمنطقة الشرقية، والرياض، والأحساء وبيشة ونجران، والقريات، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وجدة، ومكة، والطائف، والباحة، والقنفدة وعسير وجازان.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تصدر دليلًا بأوقات دوام مراكز الرعاية الأولية في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.