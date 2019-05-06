«الصحة» تصدر دليلًا بأوقات دوام مراكز الرعاية الأولية في رمضان

أصدرت وزارة الصحة دليلًا بأوقات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

وتضمن الدليل المنشور عبر الحساب الرسمي لوزارة الصحة، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أوقات عمل جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق والمحافظات، والتي يبدأ الدوام الصباحي فيها من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الواحدة مساء، بينما يبدأ الدوام المسائي من الساعة التاسعة والنصف مساء إلى الساعة 12:30 صباحًا، وفق الرابط.

وأشار دليل أوقات عمل المراكز الصحية الأولية، إلى أن التوقيتات المعلنة هي التوقيتات المشمولة بالدوام الممتد والرعاية العاجلة بالمناوبة يومًا كاملًا، والمناوبة 12 ساعة، والتي يكون الدوام الصباحي خلالها من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الرابعة مساء، بينما يكون الدوام المسائي من الساعة التاسعة والنصف مساء إلى الثالثة والنصف صباحا.

ويشمل دليل أوقات الدوام، المركز الموجودة في الحدود الشمالية، وحائل والقصيم وحفر الباطن والمنطقة الشرقية، والرياض، والأحساء وبيشة ونجران، والقريات، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وجدة، ومكة، والطائف، والباحة، والقنفدة وعسير وجازان.